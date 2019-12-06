У Литві відзначили річницю внесення «петриківки» до списку спадщини ЮНЕСКО

Виставкою робіт українських майстринь "петриківки" у литовському місті Варена відзначили 6-річчя внесення петриківського розпису до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Литовській Республіці.

«04 грудня 2019 року, напередодні Шостої річниці внесення петриківського розпису до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський з дружиною Роксоланою, а також відомою майстринею Петриківського розпису Валентиною Панко, у супроводі мера міста Варена Альґіса Кашети відкрили присвячену цій події виставку робіт Валентини Панко та її доньки – також майстрині Анастасії Чуднівець у Будинку мистецтв м. Варени».

Учні Творчого центру школярів м. Варени та Школи мистецтв імені Ядвіґи Чюрльонітє взяли участь у майстер-класі з Петриківського розпису, який провела Валентина Панко.

Володимир Яценківський з дружиною та художниця Валентина Панко також відвідали садибу Ліни Чєрняускєнє у селі Капінішкяй у Дзукійському національному парку (Варенський район), де ознайомились із природною та культурною спадщиною одного з найколоритніших куточків Литви, що продовжує бути предметом досліджень археологів, істориків та культурологів.

Жителі Варени та Капінішкяя були вражені красою та вітальною силою автентичної техніки декоративного петриківського розпису родом з Дніпропетрівщини та запропонували Валентині Панко, дочці видатного майстра петриківського розпису Федора Панка, оздобити петриківськими орнаментами печі в хатах жителів с. Капінішкяй.