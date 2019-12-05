У Греції на майстер-класі новорічні іграшки розписали «петриківкою»

Українська майстриня петриківського розпису Наталія Статива-Жарко провела днями майстер-клас із "петриківки" для учнів Української недільної школи при товаристві «Українсько-Грецька Думка» в Афінах.

Про це йдеться на сторінці школи у Facebook.

«Коли в Грецію приїхала українська майстриня петриківського розпису, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України Наталія Статива-Жарко, вона завітала і в Українську недільну школу при товаристві «Українсько-Грецька Думка». Майстриня провела майстер-клас з учнями, розписуючи новорічні дерев’яні іграшки», - зазначається у повідомленні.

Як розповів автор повідомлення Юрій Грачевський, «цікавий, автентичний, неповторний петриківський розпис - це традиційний український художній стиль», в якому «безліч дивних квітів та мальовничих птахів» і «відсутність будь-якого негативу».

Маленькі митці на майстер-класі в суботу, 30 листопада, уважно слухали художницю, наносили несміливі перші мазки. Та дитячому здивуванню не було меж, коли за допомогою художниці намальовані квіти нібито оживали, виграваючи барвами.

«Розмальовані «петриківкою» новорічні дзвіночки, янголята, як і торішні яворівські коники, знову прикрашатимуть в Греції ялиночки на Різдво, даруватимуть тепло рідної України», - йдеться у дописі.

Читайте також: Казковий світ Марії та Івана Примаченків презентували на виставці в Бангкоку

Наталія Іллівна Статива-Жарко - українська майстриня петриківського розпису, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ) з 1995 року. Народилась 23 жовтня 1970 року в с. Петриківка Дніпропетровської області.

Використовуючи столітні надбання петриківського розпису, художниця поєднує традиційні мотиви та технічні можливості з пошуком нових образних ліній, сучасних засобів для їх втілення. Таким чином створюються як суто декоративно-вжиткові речі (посуд із дерева, скла, кераміки), меблі, інтер'єри, так і графічні твори.

Творчість Наталії Стативи-Жарко презентовано під час більш як 25 виставок в Україні та за її межами. Роботи мисткині знаходяться в ряді музеїв України та закордону, в багатьох установах, приватних колекціях України та інших країн.

Фото: youtube.com, Українська недільна школа при товаристві "Українсько-Грецька Думка" у Facebook