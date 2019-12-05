Казковий світ Марії та Івана Примаченків презентували на виставці в Бангкоку

Фантастичний світ українського наївного мистецтва видатної української художниці Марії Примаченко та її онука Івана відкрили для широкої публіки на виставці у Бангкоку.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Королівстві Таїланд.

"З 22 жовтня по 3 листопада 2019 року в одній з кращих галерей столиці Таїланду - Бангкокському центрі мистецтва та культури - проходила виставка "Марія Примаченко – Іван Примаченко: від бабусі до онука. Фантастичний світ українського наївного мистецтва крізь призму діалогу поколінь тривалістю у 100 років", організована Посольством України в Королівстві Таїланд", - йдеться у повідомленні.

На виставці були представленіі роботи геніальної української художниці Марії Примаченко та її онука Івана, який продовжує справу своєї бабусі, пишучи картини в стилі «українського наїву», але зі своїм власним баченням.

Також під час роботи експозиції можна було оглянути сукні відомої української дизайнерки Оксани Караванської, на створення яких її надихнула творчість Марії Примаченко. Роботи дизайнерки чудово підкреслили сучасне звучання українського наївного мистецтва.

В офіційному заході з нагоди відкриття виставки взяла участь правнучка художниці та директорка Благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко» Анастасія Примаченко. У своєму виступі вона розповіла цікаві та зворушливі історії своєї родини про прабабусю Марію Оксентіївну та батька Івана й подарувала гостям листівки з творами Івана Примаченка з теплими словами на удачу.

Фото: пресслужба Посольства України в Королівстві Таїланд