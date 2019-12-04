Фотовиставка "Україна у вишиванці" у Старгарді демонструє багатство українського строю

У польському Старгарді триває фотовиставка "Україна у вишиванці", яка розкриває красу українського національного костюму.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

"Запрошуємо на фотовиставку "Україна у вишиванці". Представлені на ній світлини, що демонструють багатство українського традиційного народного костюму, були створені у рамках проекту ETHNO FASHION від Potlova, автором і виконавцем якого є Катерина Потлова - відома українська дизайнерка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метою ETHNO FASHION by Potlova є показати силу, незалежність і патриотизм сучасних українських жінок - сучасних, але водночас натхненних традиціями. Завдяки представленим на світлинах костюмам з різних регіонів України відвідувачі виставки можуть дослідити українську самобутність і культуру. Строї різноманітні, але вони поділяють спільний елемент - традиційну вишивку, один із культурних кодів України.

Авторкою презентованих на виставці фотографій є Марина Коваленко. Моделями стали відомі українки: акторки, журналістки, бізнес-леді, зірки спорту тощо.

Представлені світлини також були опубліковані в календарях. Кошти від їх продажів йдуть на допомогу сім’ям українських воїнів, які захищають Україну від російської агресії.

Як повідомляється, організаторами виставки, відкриття якої відбулося 27 листопада, виступили місцевий гурток Об’єднання українців у Польщі, повітове староство та греко-католицька парафія у Старгарді.

Експозиція "Україна у вишиванці" проходить за адресою: Starostwo Powiatowe w Stargardzie,

73-110 Старгард. Виставка триватиме майже до кінця грудня.

Фото: сторінки Powiat Stargardzki - oficjalny profil powiatu, Związek Ukraińców w Polsce Koło w Stargardzie у Facebook