«Серце в квітах»: у Гданьску триває виставка української мисткині Марти Зварич

У польському Гданьску триває виставка «Серце в квітах» української мисткині з Дрогобича Марти Зварич.

Про власні секрети живопису художниця розповідатиме сьогодні на зустрічі з українською громадою Гданська, повідомляється на сторінці мисткині у Facebook.

«Друзі, щиро запрошую всіх, хто не був на відкритті виставки моїх робіт, де я ділилася секретами українського петриківського розпису і не тільки. Сьогодні в українській спільноті в Гданьську у вас буде можливість поспілкуватись зі мною і розпитати про всі, ну, майже всі секрети», - написала Марта Зварич.

Зустріч запланована в Об’єднанні українців у Польщі, що знаходиться за адресою: вул. Аксамітна 4а, 80-858 Гданськ.

Гості зустрічі також матимуть чудову нагоду переглянути представлені на виставці роботи Марти Зварич, адже експозиція «Серце в квітах» з 23 листопада проходить за цією ж адресою.

Мисткиня на своїй сторінці у соцмережі подякувала усім, хто допоміг організувати виставку її робіт і мати можливість представити свої роботи в Об’єднанні українців у Польщі. Вона також подякувала Консулу України в Гдньску Льва Захарчишина та його дружині, які були присутні на відкритті виставки 23 листопада.

Художниця також провела семінари з техніки живопису.

Як зазначається у Facebook, виставка «Серце в квітах» триватиме до 7 грудня. Вона входить до циклу Багатокультурного Помор’я – циклу артистичних подій у Надбалтійському Центрі Культури в Гданську. Метою циклу є демонстрація культурного і артистичного потенціалу, що знаходиться в гданщанах різних національностей ( іммігранти, представники національних меншин), що мешкають у Поморському воєводстві.

«Найважливішим аспектом данного проекту є передача артистичної ініціативи представникам різних культур Помор’я. Ми хочемо підтримати цих творців у втіленні власних проектів – при співпраці з Надбалтійським Центром Культури», - йдеться у повідомленні.

Марта Зварич – художниця, дизайнерка інтер’єрів, викладачка. Народилася 11 квітня 1989 р. в Дрогобичі. Перша виставка художниці відбулася у віці 13 років.

Мисткиня брала участь у багатьох конкурсах живопису (Македонія, місто Бітола, Китай). У період 2007-2019 рр. відбулося майже 10 власних і спільних виставок Марти Зварич у різних містах України та Польщі.

Фото: Marta Zvarych, Krystyna Hrukhovska, Домівка Гданськ - Domiwka Gdansk