У США сумують за українським режисером, журналістом і священником Святославом Новицьким

У США днями не стало Святослава Новицького - українського актора, режисера, журналіста, служителя Української православної церкви США у місті Міннеаполіс.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Пішов з життя Святослав Новицький - багаторічний працівник української служби "Голосу Америки", актор, режисер. Він, зокрема, був автором історичних документальних фільмів "Жнива розпачу" і "Між Гітлером і Сталіним: Україна у Другій світовій війні", - йдеться у повідомленні.

Новицького не стало 28 листопада. Зазначається, що глядачам Голосу Америки він найперше запам’ятався своїми колоритними замальовками американського життя. Колеги Новицького пропонують згадати його таким, яким він запам'ятався їм.

Сятослав Новицький також був протодияконом Української православної церкви США у місті Міннеаполіс, штату Міннесота (Saint Katherine Ukrainian Orthodox parish in Minneapolis, NM – ред.).

Як повідомляється на сайті Української православної церкви США, панахида за Новицьким пройде 9 грудня о 19:00 в Міннеаполісі.

Похорон відбудеться 10 грудня о 10:00 при українській православній парафії Св. Катерини в Арден Гіллз.

"Вічна пам'ять", - зазначається на сайті Української православної церкви США.

Відео: Голос Америки