Документальний інтернет-проєкт розповість про видатну мисткиню діаспори Мірталу Пилипенко

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) підготував документальний інтернет-проєкт «Міртала Пилипенко: втілені думки», присвячений творчості відомої художниці, скульпторки й поетеси Міртали Пилипенко (1929 р.н.).

Про це йдеться на сайті ЦДАЗУ.

«Центральний державний архів зарубіжної україніки презентує документальний інтернет-проєкт «Міртала Пилипенко: втілені думки», присвячений творчості відомої скульпторки і поетеси Міртали Пилипенко (1929 р. н.), яка, перебуваючи на чужині, не лише зберегла національну ідентичність, але й зробила вагомий внесок у розвиток і популяризацію української культури та мистецтва в світі. Так склалося, що відкриття документальної виставки співпало зі святкуванням 25-річного ювілею відродженого Національного університету «Острозька академія», з яким ЦДАЗУ реалізує проєкт щодо повернення в Україну архівної та мистецької спадщини видатної представниці зарубіжного українства», - йдеться у повідомленні.

Документальний інтернет-проєкт «Міртала Пилипенко: втілені думки» присвячений відомій мисткині, яку ми знаємо під творчим псевдонімом Міртала. Народилася вона в Харкові, 29 квітня 1929 р. у сім’ї відомого в 20-х роках українського письменника та громадського діяча Сергія Пилипенка і перекладачки, педагога, мемуаристки Тетяни Кардиналовської.

У 30-х роках її родину після арешту батька (1934 р.) вислали за межі України. Сім’я жила в Калініні (Твері). Під час війни Мірталу разом з матір’ю та сестрою Асею було вивезено на примусові роботи до Німеччини. Потім були поневіряння в таборах примусової праці (Австрія), для переміщених осіб (Італія) і наступна еміграція до США (1947 p.)

Художню освіту Міртала здобула в мистецькій школі при Бостонському музеї мистецтв (клас скульптури). У 1957 р., після успішного навчання, Міртала отримує нагороду – стипендію на творчу подорож до Європи. В Парижі вона удосконалює свій фах, навчаючись у відомого скульптора Осипа Цадкіна та в Кутюрьє в Школі декоративного мистецтва. Повернувшись до Америки, Міртала закінчує Тафтський університет (Массачусетс) і отримує ступінь бакалавра мистецтв.

Ім’я скульпторки Міртали занесене до таких відомих довідників як: Who’s Who in American Art («Хто є хто в американському мистецтві»); Who’s Who of American Women («Хто є хто серед американських жінок»); International Directory of Arts («Міжнародний довідник мистецтв») та ін.

Виставка «Міртала Пилипенко: втілені думки» складається з трьох розділів. Перший – «Крізь браму часу», присвячений непростому життєвому шляху мисткині, сповненого тривог і випробувань у напрямі до свободи і творчості. Свої переживання вона виклала в графічному малюнку під назвою «Образна біографія» – у формі конструювання свого минулого, теперішнього і майбутнього. У цьому розділі представлені фотографії батьків майбутньої скульпторки, її портретні фотографії, деякі з «табірних» документів як називала їх сама Міртала. Після тривожних років блукання Європою, Міртала Пилипенко отримує визнання на Батьківщині – у 2010 р. її нагороджують «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня «за вагомий внесок у збереження та збагачення національної історико-культурної спадщини».

Другий розділ «Два рівних крила: скульптура і поезія» приурочений творчій праці Міртали: скульптурній і поетичній. «Скульптура та поезія Міртали Пилипенко спонукають до роздумів про вічне і скороминуще, про життя і смерть, любов і красу, а ще – про людину у часі і просторі», – так писав після знайомства з мисткинею український поет-пісняр Микола Сингаївський.

Із початком 1990-х творчість Міртали стала відомою і в Україні. Мисткиня повертається в Україну своєю величною скульптурною симфонією із бронзи та полімеру, а її приїзд на Батьківщину в 1991 р. співпав з відновленням Україною незалежності. Скульптури Міртали, в кожну з яких вона вкладає певну філософську думку, мандрують Україною: Мистецькою галереєю Львова, головними музеями у Харкові, Дніпропетровську, Миколаєві, Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві, арт-галереєю Українського дому, картинною галереєю Національного університету «Острозька академія». Часто поруч із скульптурами в рамках експозиції виставляються й вірші Міртали, які сприймаються численними відвідувачами як одне ціле.

Серед документів розділу – запрошення на виставку мистецьких творів Міртали, репродукції та ілюстрації скульптур, афіші з виставок, відгуки відвідувачів, книги, видані як за кордоном, так і в Україні.

У нотатках «Синтез моєї творчості» Міртала Пилипенко пояснює поєднання різних жанрів мистецтва. Вона зазначає: «Існує дивне протиставлення між твердою, статичною і «застиглою в часі» якістю скульптури текучими та мінливими, невловимими образами, створеними словами, що пливуть у часі. Разом, ці дві художні форми створюють одне ціле, більше за його частини».

Третій розділ виставки «Дорога до себе» розповідає про епістолярну спадщину мисткині, куди ввійшли листи від відомого українського письменника Юрія Смолича, колишнього Міністра культури Михайла Кулиняки та ін. Серед документів розділу – дарча Міртали та акт передачі її мистецьких творів Національному університету «Острозька академія» у кількості 15 авторських скульптур. У статті «Повернення Міртали Пилипенко» в журналі «Музейний простір України», зокрема, йдеться про урочисте відкриття експозиції скульптур Міртали Пилипенко в картинній галереї університету, переданих в дар Україні. Продовженням теми повернення відомої скульпторки в Україну стало нещодавне відкриття у новому навчальному корпусі університету в рамках святкування 25-річчя відродження Національного університету «Острозька академія» збільшених 7 скульптур мисткині під символічною назвою «Духовна подорож».

Основу виставки склали 43 документи з ф. 68 «Колекція документів щодо повернення в Україну творчої спадщини громадсько-політичних, культурних та наукових діячів української діаспори», довідково-інформаційного (бібліотечного) фонду та документів із колекції Міртали Пилипенко, що наразі перебувають на етапі науково-технічного опрацювання. Хронологічно документи виставки охоплюють період з 1929 до сьогодення.

Фото: oweamuseum.odessa.ua, prostir.museum