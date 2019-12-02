Діаспора Відня за допомогою кави збирали гроші на потреби дітей в Україні

Українці Відня провели в неділю благодійну акцію зі збору коштів на потреби соціально-реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю в Богородчанах на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Акція "Доброчинна кава" проводиться в парафіяльному залі при українській греко-католицькій церві Святої Вмч. Варвари вже близько трьох років – першої неділі кожного місяця. Парафіяни приносять різноманітні солодощі та домашню випічку, організовуються чаювання та кавопиття. Купуючи каву чи тортик, робляться пожертви на якусь благочинну справу.

Цього разу це був збір коштів для знедолених дітей в Богородчанах, яким парафія вже допомагала раніше. Центр при благодійній організації “Світла Надія”, в якому проходять реабілітацію близько 120 дітей, має гостру потребу в котлі – з настанням морозів діти можуть просто замерзнути. У кожної дитини свій діагноз: ДЦП, синдром Дауна, аутизм, хромосомна аномалія, епілепсія, глухота та ін.

У Відні відбулась "Доброчинна кава" для допомоги знедоленим дітям в Україні // Фото: Василь Короткий, Укрінформ

"Акція "Доброчинна кава" проводиться в нашій парафії вже третій рік, щомісяця в першу неділю люди приносять своє солодке, купляють, продають - і прибуток від того йде на доброчинні цілі. Цього разу ми збирали кошти на сиротинець , де живуть хворі діти в Україні, в Богородчанах" - зазначив парох церкви Святої Вмч. Варвари о. Тарас Шагала.

За його словами, кожного разу кошти збиралися на різні цілі. Минулого місяця прихожани жертвували для допомоги хворій дитині, позаминулого – на похорони людини, яка загинула у Відні.

"Ми збирали кошти на "швидкі" для зони АТО, підтримували і дітей, і дорослих, різних хворих, і різні ініціативи – і Пласт, і екологічне бюро УГКЦ, і будували іконостас в одній з церков. І щоразу люди дуже гарно відкликаються і хочуть допомогти. Дійсно з часом це вже стало таким місцем доброчинності, людяності і насправді втіленням християнських ідеалів", - сказав о. Тарас Шагала.

Акція "Доброчинна кава" відбулась в неділю у парафіяльному залі відразу після Служби Божої. Окремо подарунки для дітей в Богородчанах зібрали також і вихованці української суботньої школи у Відні.