У світі рекордно дорожчає кава — Forbes

Ціни на каву на товарних біржах світу протягом останнього місяця зросли на понад 23% через повідомлення про низький врожай у Гондурасі — одному з найбільших експортерів кави.

Про це пише Forbes.

"Wall Street Journal звинувачує у нинішньому падінні цін зменшення обсягів виробництва кави у Гондурасі через посуху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Гондурасі після п’яти років посухи зменшилися врожаї, зокрема кави - а ця країна є третім найбільшим експортером кави у світі.

Більшість плантацій та кавових складів Гондурасу підключені до моніторингу міжнародних товарних бірж. Як наслідок, зміни у врожаях та обсягах кави на складах Гондурасу впливають на ринкову інформацію набагато більше, аніж аналогічні зміни в інших країнах-виробниках кави.

Якщо за 1 фунт кави у середині жовтня давали 0,93 долара, то у листопаді ціна зросла до 1,15 долара. При цьому у світі скоротилися запаси кави, що відслідковуються товарними біржами. Утім, це все ж дешевше, ніж раніше. Наприклад, ціна фунту кави становила близько 3 доларів у 2011 році.

Хоча ціни продовжують коливатися, попит на каву постійно зростає. В середньому споживачі випивають два мільярди чашок кави щодня по всьому світу. Індустрія експорту кави має оборот у 20 мільярдів доларів. Більша частина виробництва кави розташована у країнах, що розвиваються.