В Узбекистані помолилися за жертв Голодомору

Панахида за жертвами Голодомору 1932-33 рр. в Україні відбулася в Ташкенті за участі української громади та дипломатів Посольства України.

Про це йдеться на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«Українська громада Узбекистану разом з працівниками Посольства України вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр. на панахиді у Соборі Найсвятішого Серця Ісуса (м.Ташкент). Панахиду за невинно вбитими відправив Апостольський адміністратор Узбекистану єпископ Єжи Мацулевич», - зазначається у дописі.

Повідомляється, що 23 листопада працівники Посольства України разом з українською діаспорою м.Ташкент вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. Учасники заходу хвилиною мовчання віддали шану мільйонам загиблих українців і запалили свічки на їх пам'ять, йдеться у соцмережі.

Крім того, учні української недільної школи мали змогу переглянули презентацію про жахи Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Як відомо, День пам’яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. В Україні з цієї нагоди проходять жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція «Засвіти свічку». Пам'ять жертв голодоморів вшановують також українці у світі.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook