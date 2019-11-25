Зеленський нагородив режисерку Голланд орденом княгині Ольги за фільм "Ціна правди"

Режисерку фільму “Ціна правди” Аґнєшку Голланд за висвітлення теми Голодомору нагородили орденом княгині Ольги.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“Голова держави Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги III ступеня режисера фільму “Ціна правди” Аґнєшку Голланд “за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідний указ від 22 листопада 2019 року оприлюднено на сайті Президента України.

Аґнєшка Голланд - польська режисерка, голова Європейської кіноакадемії, лауреатка “Золотого глобуса”, дворазова номінант на премію “Оскар” за стрічки “Європа, Європа” (1991) та “У темряві” (2011).

Як повідомлялося, 28 листопада на широкі екрани виходить історичний трилер Аґнєшки Голланд “Ціна правди”, що розповідає історію британського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу та на власні очі побачив злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні.

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У листопаді 2008 року президент України Віктор Ющенко посмертно вшанував журналіста Ґарета Джонса орденом “За заслуги” ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у донесенні до світової спільноти правди про геноцид Українського народу під час Голодомору 1932–1933 років. Нагороду було вручено племінниці журналіста Марґарет Коллі. Церемонія вшанування пам’яті відбулася в Центральній залі Вестмінстерського палацу.

У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на «радянську утопію», яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла.