Фільм про Голодомор молодої української режисерки виклали в YouTube

Українська режисерка, співзасновниця словацько-української молодіжної асоціації SURMA Аліна Головіна виклала у YouTube свій документальний фільм "Голод нації" про жахіття Голодомору в Україні.

Стрічку тривалістю трохи більше 24 хвилин розміщено у відеохостингу 24 листопада, до Дня пам’яті жертв голодоморів.

"Фільм не повинен належати нікому - він має жити переглядами і відгуком у серцях! Саме тому сьогодні (24 листопада 2019 р. – ред.) мені хочеться надати можливість всім і кожному подивитись фільм «Голод нації», який ми з Іваном Павелком і Олександром Павелком зняли за підтримки Посольства України в Словацькій Республіці до 85-х роковин Голодомору в Україні", - написала режисерка на своїй сторінці у Facebook.

У стрічці, презентованій рік тому у Братиславі, історію Голодомору розповідають Ганна Сорока, Олексій Кривонос, Микола Оніщенко, очевидці, які пережили Голодомор у дитячому віці. "Щиро дякуємо пані Ганні, пану Олексію та пану Миколі за довіру і щирість, а також за те, що не дозволили сталінському режиму зломити і знищити ту любов до людей і до своєї країни, яку наші герої пронесли крізь свої життя!", - зазначила Аліна Головіна у дописі.

"Голодомор - моторошна правда про геноцид України радянською владою. Фільм про страшну трагедію українського народу, звірства сталінського геноциду - про Голодомор, який є корінням війни на сході України. Стрічка української кінорежисерки Аліни Головіної "Голод нації" розповідає про одну з найстрашніших трагедій українського народу - Голодомор в Україні 1932-1933 років. Героями фільму є очевидці Голодомору, які пережили його у дитячі роки, а також науковці, історики, дослідники цієї трагедії. Фільм знято за підтримки Посольства України в Словацькій Республіці до 85-х роковин Голодомору в Україні", - йдеться у підписі до фільму на YouTube.

Аліна Головіна подякувала керівництву і співробітникам Національного музею Голодомору-геноциду, зокрема, генеральному директору музею Лесі Стасюк та завідувачці науково-дослідного відділу фондів музею Ніні Лапчинській. Окрему подяку висловлено директору Українського інституту національної пам’яті 2014-2019 років, народному депутату України Володимиру В’ятровичу, а також «Єгору Мойсіну та Євгенію Головіну - молодому поколінню, яке прагне знати й пізнавати історію нашого народу».

"3 людини у знімальній групі, 5 знімальних днів, 2 монтажних тижні, велике натхнення та бажання неупереджено показати українську історію надали фільму "Голод нації" шанс на життя. Дивіться, поширюйте і підтримуйте - історична пам‘ять починається з кожного з нас!", - зауважила Аліна Головіна.

Фільм "Голод нації" словацькою з англійськими субтитрами виклало у YouTube 23 листопада 2019 року Посольство України в Словаччині.

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Як повідомлялося, Аліна Головіна - кінорежисерка, громадська активістка. У 2009 році стала переможницею Кіновідеофестивалю вітчизняного виробництва "Відкрита ніч" за неігрове студентське кіно "По той бік райдуги". У 2012 році вона зняла неігровий короткометражний фільм "Один" на базі Української студії хронікально-документальних фільмів, в рамках Гранту Президента України для молодих кінорежисерів.

Відео: SURMA SK-UA