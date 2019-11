В англійському Дербі відкрили меморіальну дошку жертвам Голодомору

Відкриття меморіальної дошки жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні відбулося днями в місті Дербі у Великій Британії.

Про це повідомляє Посольство України у Великій Британії на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаємо благородну ініціативу встановити в англійському місті Дербі меморіальну дошку жертвам Гододомору 1932-1933 років в Україні. Честь відвідати церемонію її відкриття з мером Френком Харвудом, депутатом парламенту ВБ Полін Лейтем, Дамою Маргарет Беккет, проводом СУБ (Союзу українців у Великій Британії - ред.) та місцевим українством. Наш обов’язок — поширювати знання про Голодомор, щоб не допустити повторення подібних трагедій у майбутньому", - йдеться у дописі.

У свою чергу, українська громада Дербі подякувала усім, хто взяв участь у пам’ятному заході, присвяченому Голодомору, йдеться на сторінці Союзу українців у Великій Британії, відділ Дербі у Facebook.

Місцеві українці висловили вдячність міській раді Дербі "за підтримку у справі офіційного визнання Голодомору актом геноциду, а також за дозвіл встановити мемеріальну дошку в центрі Дербі як постійне нагадування всім про цю трагічну подію в українській історії".

На дошці, зокрема, міститься напис англійською та українською: "Голодомор-геноцид 1932-33 рр. У пам'ять мільйонів невинних жертв в Україні, свідомо знищених голодом. Акт геноциду визнано міською радою Дербі 21 листопада 2018 року. Вічная пам'ять".

Фото: Embassy of Ukraine to the UK, Association of Ukrainians in Great Britain у Facebook