У центрі Вашингтона запалили свічки пам'яті про мільйони жертв Голодомору

У центрі Вашингтона запалили свічки пам'яті про мільйони жертв Голодомору

Фото, відео
Укрінформ
Це стало вже незмінною традицією для Вашингтона - наприкінці листопада збиратися біля Меморіалу жертвам Голодомору-геноциду й запалювати свічки в пам'ять про мільйони жертв сталінського режиму, який хотів знищити українство штучним мором.

Українські й американські громадяни, дипломати, представники духовенства, політики й журналісти прийшли цієї суботи до монумента, аби помолитися й згадати про страшну трагедію.

"Цей Голодомор став не тільки трагедією для України, але й для всього світу. Це згадка про те, що такого не повинно ніколи й ніде повторитися знову", - зазначив у коментарі агентству настоятель Українського православного кафедрального собору Святого Андрія Отець Володимир.

Він зауважив, що за створення пам'ятника Голодомору в Вашингтоні українська громада в США боролася довгі роки, й кілька років тому американська влада виділила місце в центрі столиці.

"Тепер це стало місцем, куди ми приходимо приклонитися – не тільки раз на рік, але постійно, тому що всі жертви, які спочили під час Голодомору завжди залишаються з нами, і ми в молитві поєднуємося з ними", - підкреслив священник.

За традицією, Отець Володимир відправив панахиду, згадавши разом з усіма жалобні сторінки історії української.

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Представник Державного департаменту, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, який також прийшов на пам'ятну церемонію, зі свого боку, зауважив, що пам'ять про ці події важлива й для американського народу.

"Я думаю, що історія Голодомору зачіпає американців. Саме тому ми маємо меморіал в пам'ять про цю трагедію в центрі Вашингтона, де майже нереально отримати дозвіл на будівництво будь-яких інших монументів. І це можливість для американців побачити, дізнатися й ушанувати життя людей, які загинули внаслідок Голодомору",- зауважив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що цей пам'ятник є символом стійкості українського народу.

"Зусилля радянського режиму, Сталіна, переломити українську націю зазнали невдачі, дух України вистояв, але втратив мільйони невинних життів",- зазначив Джордж Кент.

Тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський, який нині очолює українське посольство в Вашингтоні, висловив вдячність за позицію американської адміністрації щодо Голодомору-геноциду й підтримки України.

"Ми вдячні Державному департаменту за їхню змістовну заяву, яка водночас була наповнена емоційним змістом, який розуміють в Україні й так само розуміють в Америці", - сказав український дипломат.

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Він підкреслив, що це підкреслює позицію всієї адміністрації США на підтримку України. "Це – чіткий сигнал, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Україною, на захист її територіальної цілісності й незалежності", - зауважив він.

У суботу, вже котрий рік поспіль меморіальний захід окроплював холодний осінній дощ. "З нами плаче й природа, - сказав один із учасників заходу, - Плаче за мільйонами загиблих і ненароджених в Україні".

Фото та відео: Ярослава Довгопола/ Укрінформ

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