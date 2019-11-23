На Львівщині у храмах всіх конфесій відслужили панахиди за жертвами голодоморів. Після завершення богослужінь в обласному центрі біля пам’ятника Т.Шевченку відбулись жалобні заходи.

Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації.

“Представники обласної та міської влади, духовенство, сотні небайдужих, які прийшли на площу вшанувати пам'ять закатованих голодом, запалили більше тисячі свічок. Також представники громадськості поклали квіти та запалили лампадки біля Пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій”, - йдеться у повідомленні.

У Львові запалили тисячу лампадок у пам'ять про жертв Голодомору/Фото: Львівська ОДА

Зазначається, що священники відслужили екуменічну панахиду за жертвами трьох голодоморів 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років, присутні долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання під церковний передзвін у пам'ять про мільйони невинно убієнних українців.

До акції “Запали свічку пам’яті” долучилась обласна держадміністрація - в усіх вікнах адміністративної будівлі загорілись скорботні вогники.

Як повідомлялося, у Львові мешкає 106 осіб, які вижили в часи Голодомору. Місто щорічно до скорботної дати виділяє їм матеріальну допомогу. Цього року її розмір склав 1 тисячу гривень.