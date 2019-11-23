У суботу, 23 листопада, українська громада Латвії та латиські друзі України провели заходи з відзначення Дня гідності та свободи, а також вшанування пам‘яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зранку в українській каплиці церкви Страждальної Богородиці у Ризі отець Роман Сапужак (УГКЦ) відслужив панахиду за жертвами Голодомору. Після цього біля пам’ятника Т.Г.Шевченку були покладені квіти та запалені лампадки на вшанування пам‘яті полеглих на Майдані у 2013-2014 роках та жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Після цього учасники заходів перейшли до приміщення української дипустанови в Ризі. Посол України в Латвії Олександр Міщенко у своєму вступному слові розповів про історичні підвалини трагічних сторінок історії українського народу, наголосивши на необхідності українській громаді об’єднуватися заради боротьби за суверенітет та територіальну цілісність України в умовах збройної агресії з боку Росії. Міщенко також проінформував присутніх про те, що 21 листопада, в День гідності та свободи України, Сейм Латвійської Республіки ухвалив заяву «Про так звані “вибори” в АР Крим та м.Севастополь, організовані Російською Федерацією», у якій засудив збройні дії Росії на сході України, тимчасову окупацію і проведення виборів (2016 та 2019 роки) в Криму та Севастополі. Сейм Латвії також підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, підтримав її євроінтеграційні поступи.

У Латвії вшанували пам’ять жертв Голодомору і полеглих на Майдані. Фото: Олег Кудрін/Укрінформ

Педагог Ризької української середньої школи Леся Сапужак, чиї батьки в 1930-ті роки мешкали в Західній Україні, яка тоді перебувала під контролем Польщі, емоційно виступила на тему Голодомору, розказавши, як це велике горе, пам’ять про нього об’єднує українців світу.

Керівник Ризького українського народного театру Марія Семенова вшанувала пам’ять жертв Голодомору, зачитавши підбірку віршів на цю тему.

Наприкінці заходу присутні передати запалену свічу пам’яті по колу, що символізувало приєднання кожного до священної пам’яті про ті події.

На завершення всі домовилися з 16:00 долучитися до загальнонаціональної акції "Запали свічку пам’яті".

Захід було спільно підготовлено Парафією УГКЦ у Ризі, Координаційною радою українських діаспорних організацій в Латвії та Посольством України.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків запропонував історик, політолог, дослідник Голодомору Джеймс Мейс.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.