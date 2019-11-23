Держдеп — про Голодомор: СРСР не вдалося зламати дух українського народу

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки підтверджує свою прихильність до демократичної, процвітаючої України.

На цьому наголошується у відеозверненні у зв’язку з 86-ою річницею Голодомору в Україні, яке оприлюднила речниця Держдепу Морган Ортагус у Twitter.

"Цього листопада ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які загинули вісімдесят шість років тому під час Голодомору. Ми єднаємося з людьми по всьому світу, щоб пам’ятати про невинних жертв Голодомору, і підтверджуємо свою прихильність до демократичної, процвітаючої та суверенної України", - йдеться у зверненні.

У Держдепі переконані, що хоч ця жахлива трагедія була однією з найжорстокіших подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зламати дух українського народу.

We honor the memory of the millions of Ukrainians who perished eighty-six years ago during the Holodomor. We unite with people worldwide to remember the Holodomor’s innocent victims, and we reaffirm our commitment to a democratic, prosperous, and sovereign #Ukraine. pic.twitter.com/zo6xuJc9je — Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 23, 2019

Україна знову зазнала нападу. Окупація Криму Росією та її нинішня агресія на сході України призвели до загибелі близько 13 тисяч людей: "Навіть нині Москва намагається маніпулювати й нищити прагнення народу України. Але у своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців їх прагнення до кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал", - наголошується у відеозверненні.