Держдеп — про Голодомор: СРСР не вдалося зламати дух українського народу

Держдеп — про Голодомор: СРСР не вдалося зламати дух українського народу

Відео
Укрінформ
Держдепартамент Сполучених Штатів Америки підтверджує свою прихильність до демократичної, процвітаючої України.

На цьому наголошується у відеозверненні у зв’язку з 86-ою річницею Голодомору в Україні, яке оприлюднила речниця Держдепу Морган Ортагус у Twitter.

"Цього листопада ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які загинули вісімдесят шість років тому під час Голодомору. Ми єднаємося з людьми по всьому світу, щоб пам’ятати про невинних жертв Голодомору, і підтверджуємо свою прихильність до демократичної, процвітаючої та суверенної України", - йдеться у зверненні.

У Держдепі переконані, що хоч ця жахлива трагедія була однією з найжорстокіших подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зламати дух українського народу.

Україна знову зазнала нападу. Окупація Криму Росією та її нинішня агресія на сході України призвели до загибелі близько 13 тисяч людей: "Навіть нині Москва намагається маніпулювати й нищити прагнення народу України. Але у своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців їх прагнення до кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал", - наголошується у відеозверненні.

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