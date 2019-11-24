Українські громади Туреччини вшанували пам'ять жертв Голодомору
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Голодомор – це трагічна сторінка в історії українського народу. Мільйони людей стали жертвами штучно створеного голоду в країні, яка завжди асоціювалася із високою плодючістю землі, багатими врожаями, працьовитими людьми. Ми пам’ятаємо і вшановуємо пам'ять тих, хто став жертвами, прийняв мученицьку смерть на своїй землі», - йшлося на уроці пам'яті в Український суботній школі в Анкарі.
Уроки пам’яті пройшли також в Ізмірі та в Кушадаси.
«Сьогодні Україна схиляє голову перед пам‘яттю мільйонів людей, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років. Вони були винними лише в тому, що були українцями, хотіли жити й господарювати на своїй землі. Забувати ту жахливу трагедію ми не маємо морального права. Адже це чи не найжахливіша сторінка в історії нашого народу», - наголосили в Українській культурній спілці Кушадаси.
У приміщенні ГО «Українська родина» в Анталії відкрилась тематична виставка до Дня пам'яті жертв Голодомору.
Консул України В'ячеслав Хоменко наголосив у зверненні до громади, що пам'ять про ті страшні події ніколи не має зникнути.
До пам’ятних заходів громадської організації «Чорноморська асоціація українців» міста Самсун приєднався керівник консульського відділу Посольства України в Туреччині Борис Ясинський, заступник мера району Атакум міста Самсун Шереф Айдин та працівники місцевого муніципалітету.
Як повідомлялося, у Стамбулі відбулася акція "Запали свічку", під час якої вшанували пам'ять жертв голодоморів. А 24 листопада о 10.00 (09.00 за київським часом) у Стамбулі пройде Божественна літургія та панахида за жертвами Голодомору, яку проведе Вселенський патріарх Варфоломій.