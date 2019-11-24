Українські громади Туреччини вшанували пам'ять жертв Голодомору

У Туреччині, зокрема в Анкарі, Стамбулі, Анталії, Кушадаси, Ізмірі, Самсуні відбулися заходи пам’яті жертв Голодомору 1933-1932 років в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Голодомор – це трагічна сторінка в історії українського народу. Мільйони людей стали жертвами штучно створеного голоду в країні, яка завжди асоціювалася із високою плодючістю землі, багатими врожаями, працьовитими людьми. Ми пам’ятаємо і вшановуємо пам'ять тих, хто став жертвами, прийняв мученицьку смерть на своїй землі», - йшлося на уроці пам'яті в Український суботній школі в Анкарі.

Уроки пам’яті пройшли також в Ізмірі та в Кушадаси.

«Сьогодні Україна схиляє голову перед пам‘яттю мільйонів людей, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років. Вони були винними лише в тому, що були українцями, хотіли жити й господарювати на своїй землі. Забувати ту жахливу трагедію ми не маємо морального права. Адже це чи не найжахливіша сторінка в історії нашого народу», - наголосили в Українській культурній спілці Кушадаси.

У приміщенні ГО «Українська родина» в Анталії відкрилась тематична виставка до Дня пам'яті жертв Голодомору.

Консул України В'ячеслав Хоменко наголосив у зверненні до громади, що пам'ять про ті страшні події ніколи не має зникнути.

До пам’ятних заходів громадської організації «Чорноморська асоціація українців» міста Самсун приєднався керівник консульського відділу Посольства України в Туреччині Борис Ясинський, заступник мера району Атакум міста Самсун Шереф Айдин та працівники місцевого муніципалітету.

Як повідомлялося, у Стамбулі відбулася акція "Запали свічку", під час якої вшанували пам'ять жертв голодоморів. А 24 листопада о 10.00 (09.00 за київським часом) у Стамбулі пройде Божественна літургія та панахида за жертвами Голодомору, яку проведе Вселенський патріарх Варфоломій.