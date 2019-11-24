Центром Відня пройшла хода пам'яті жертв Голодомору

Українці Відня провели в суботу ввечері акцію вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Представники діаспори, посольства й духовенства православної та греко-католицької парафій зібралися близько 18.00 в церкві Святої Вмч. Варвари, де запалили поминальні свічки за загиблими під час Голодомору.

Із запаленими свічками учасники акції пройшли до розташованого неподалік Архієпископського палацу, де 12 листопада відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам’ять про роль архієпископа Віденського, кардинала Теодора Інніцера в допомозі жертвам Голодомору.

"Запаливши ці свічі та пройшовши вулицями Відня, ми засвідчили людям, що вміємо вшановувати пам’ять наших жертв. Але перш за все ми є християнами і ми виконуємо свій обов’язок - світимо цьому світу, говорячи про правду та звинувачуємо той гріх, який був вчинений", - зазначив священник Української православної церкви о. Юрій Стругов.

Хода пам'яті жертв Голодомору у Відні. Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Парох української церкви Святої Вмч. Варвари о. Тарас Шагала вказав на те, що світ дізнався про Голодомор 1932-1933 років в Україні великою мірою завдяки двом людям – тодішньому Віденському архієпископу Теодору Інніцеру та австрійському інженеру Вінербергеру, який зробив фотографії загиблих від голоду людей в Харкові та передав їх кардиналу.

Генеральний вікарій Ординаріату для вірних усіх Східних католицьких церков в Австрії о. Юрій Коласа підкреслив, що кардинал Інніцер був єдиним у світі, хто відгукнувся на заклик митрополита УГКЦ Андрея Шептицького до всіх людей доброї волі у серпні 1933 року.

"Вже у вересні кардинал Інніцер зробив своє власне звернення до всіх людей, до Ліги націй - з проханням про допомогу. І цей заклик змінив історію, бо після цього Радянський Союз вже ніколи не використовував голод як засіб масового знищення людей", - заявив він.

При парадному вході Архієпископського палацу відбулося освячення нещодавно відкритої пам’ятної дошки та спільна панахида за жертвами Голодомору. У ній узяли участь Юрій Коласа, Тарас Шагала (УГКЦ), Юрій Стругов та Микола Лесюк від Віденської парафії УПЦ. Таким чином, спільна молитва за мільйонами загиблих українців об’єднала у Відні представників двох українських парафій – православної та греко-католицькій.

Після богослужіння перед присутніми виступив активіст української громади Відня Ростислав Бортник, який був автором дизайну меморіальної дошки кардиналу Теодору Інніцеру. Він розповів про те, як і з якими труднощами втілювалася ідея відкриття дошки, а також нагадав жахливі цифри смертності під час Голодомору 1932-1933 років.

Після цього українці знову пройшли ходою до церкви Святої Вмч. Варвари, де й залишили свічки, запалені в пам'ять про мільйони загиблих.