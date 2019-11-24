Українці природно хочуть, аби світ знав правду про Голодомор - експерт

Україна хоче, аби правду про Голодомор знали в усьому світі, і це цілком природно з огляду на те, що довгі десятиліття ця трагедія замовчувалася.

Таку думку в коментарі власному кореспондентові Укрінформу висловив викладач Варшавського університету Анджей Шептицький.

“Українці шукають визнання історичної правди, адже є жертви, 50-60 років ніхто про них не говорив, радянська влада намагалася знищити пам'ять про цей геноцид. Тому, природно, щоб про нього розповідали на міжнародному рівні”,- зазначив Шептицький.

Він нагадав, що у 2006 році Сейм та Сенат Польщі визнали Голодомор геноцидом. На думку експерта, це сталося не в останню чергу ще й тому, що у Польщі є розуміння спільності історичного досвіду обох народів, знущань, завданих українцям і полякам радянською владою.

Водночас Шептицький зауважив, що не всі країни поспішають визнавати Голодомор геноцидом. На його думку, цьому є дві причини. По-перше, йдеться про намагання певних країн не погіршувати відносин із Росією, яка не визнає факт Голодомору. По-друге, деякі держави, насамперед Ізраїль, вважають, що Голокост євреїв у роки Другої світової війни не можна порівняти з Голодомором в Україні, геноцидом вірмен 1915 році чи геноцидом народу тутсі в Руанді в 1994 році.

“Це також впливає на політичні позиції багатьох країн”, - констатував польський експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада, в Україні відзначили День пам'яті жертв голодоморів. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 особи. За короткий проміжок часу Москва вбила більше трьох мільйонів українців.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор визнають 15 держав-членів ООН і Ватикан.