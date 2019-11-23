Єврейські організації - про ролик на "5 каналі": Голокост - не привід для жартів

В Асоціації єврейських організацій та громад (Вааду) України стурбовані показом 19 листопада в ефірі програми "Група Продовженого ДНА #334" на "5 каналі" мультиплікаційного відеоролика, який "має ознаки антисемітизму".

Про це повідомили в Вааду.

"Ваад України висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з показом 19 листопада 2019 року в ефірі програми «Група Продовженого ДНА #334» на "5 каналі" українського телебачення мультиплікаційного відеоролика, що являє некоректну сатиру щодо персонажа, в якому легко вгадується бізнесмен Ігор Коломойський. Ролик має явні ознаки використання антисемітської мови ворожнечі. При згадці авіакомпанії, що асоціюється з Ігорем Коломойським, дійові особи ролика співають: "...Потом начался конкуренции рост – азохенвей! Кому лоукост, а ему Холокост!", - йдеться у повідомленні.

У Вааді переконані, що автори ролика вдалися до прийому створення однозначно негативних асоціацій щодо персонажа і єврейського народу.

"Ваад України підкреслює неприпустимість використання елементів антисемітизму і ксенофобії в цілому в політичній полеміці, в тому числі в сатиричному жанрі. Згадка про масштабні трагедії в комічному контексті також є неприйнятною. Жартувати про Голокост так само неприпустимо, як і жартувати про Голодомор. Особливо доречно нагадати про це сьогодні, в День пам’яті жертв Голодомору", - йдеться у повідомленні.

Також в Асоціації єврейських організацій та общин закликало дотримуватися базових принципів коректності.