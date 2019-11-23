У Стамбулі вшанували пам'ять жертв голодоморів
Про це повідомляє Генеральне консульство України у Стамбулі.
"Ми вшановуємо пам’ять всіх загиблих внаслідок геноциду голодом... всіх ненароджених... мільйонів українців, знищених тоталітарним сталінським режимом.
🕯#ЗапалиСвічку у @CGUinIstanbul за участю лідерів кримськотатарського народу М.Джемільова, Р.Чубарова, лідерів кримськотатарської громади Туреччини, @andrii_sybiha, @GamanOleksandr, кримських татар та українських дипломатів.— Consulate General of Ukraine in Istanbul 🇺🇦 (@CGUinIstanbul) November 23, 2019
Ми пам’ятаємо...#Голодомор86 #Holodomor86 pic.twitter.com/NqNaaKM3jW
Акція #ЗапалиСвічку у Генконсульстві України в Стамбулі відбулася за участю лідерів кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова, лідерів кримськотатарської громади Туреччини, посла Андрія Сибіги, генконсула Олександра Гамана, кримських татар та українських дипломатів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.
Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася, починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила понад три мільйони українців.
У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.