У Стамбулі вшанували пам'ять жертв голодоморів

У Стамбулі в неділю, 23 листопада, відбулася акція "Запали свічку", під час якої вшанували пам'ять жертв голодоморів

Про це повідомляє Генеральне консульство України у Стамбулі.

"Ми вшановуємо пам’ять всіх загиблих внаслідок геноциду голодом... всіх ненароджених... мільйонів українців, знищених тоталітарним сталінським режимом.

Акція #ЗапалиСвічку у Генконсульстві України в Стамбулі відбулася за участю лідерів кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова, лідерів кримськотатарської громади Туреччини, посла Андрія Сибіги, генконсула Олександра Гамана, кримських татар та українських дипломатів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася, починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила понад три мільйони українців.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.