Надто довго існування Голодомору приховувалося — Трюдо

Канада рішуче підтримує Україну у її боротьбі за захист власного суверенітету.

Про це йдеться у зверненні прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з нагоди 86-х роковин Голодомору, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні й завжди Канада — непохитна у підтримці народу та уряду України в захисті їх суверенітету й територіальної цілісності, а також у їх роботі з розбудови кращого й світлішого майбутнього", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що злочин Голодомору надто довго приховували й замовчували. "Надто довго винуватці Голодомору заперечували його існування та приховували від міжнародної спільноти справжній масштаб невимовних страждань. Кожен із нас мусить забезпечити, щоб їхні історії ніколи не були стерті. Лише пам’ятаючи загиблих жінок, чоловіків та дітей, ми можемо упередити майбутні масові злочини та захистити права людини, де б їм не загрожувала небезпека", - зазначив глава уряду Канади.

Трюдо закликав усіх канадців "вшанувати пам’ять жертв Голодомору та подумати про те, як багато українська громада Канади робить для покращення нашої держави".

Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців ще у 2008 році. З того часу у країні на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв голодоморів.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.