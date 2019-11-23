На Софійській площі в Києві можна було спробувати їжу часів Голодомору
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, вони пригощали громадян супом з тирси, різноманітного листя, хвої, шишок, налитим у пластикові стаканчики.
Таким чином активісти давали киянам спробувати одну з дуже небагатьох страв, яка була доступна українцям під час штучно організованого голоду 1932-1933 років.Акція "Непораховані з 1932" у День пам`яті жертв голодоморів у Києві. Фото: Багмут Павло/Укрінформ
Окрім Києва, акції проходили ще у шести містах — Маріуполі, Полтаві, Чернівцях, Миколаєві, Харкові, Львові. Раніше така акція проводилась в Брюсселі, Тель-Авіві та інших містах Ізраїлю.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. У XX сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років — геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.
Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, — це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств — соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила більш як три мільйони українців.
У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.