На Софійській площі в Києві можна було спробувати їжу часів Голодомору

На Софійській площі у Києві студенти Української академії лідерства у День пам'яті жертв голодоморів провели акцію у форматі вуличного ресторану.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, вони пригощали громадян супом з тирси, різноманітного листя, хвої, шишок, налитим у пластикові стаканчики.

Таким чином активісти давали киянам спробувати одну з дуже небагатьох страв, яка була доступна українцям під час штучно організованого голоду 1932-1933 років.

Акція "Непораховані з 1932" у День пам`яті жертв голодоморів у Києві. Фото: Багмут Павло/Укрінформ

Окрім Києва, акції проходили ще у шести містах — Маріуполі, Полтаві, Чернівцях, Миколаєві, Харкові, Львові. Раніше така акція проводилась в Брюсселі, Тель-Авіві та інших містах Ізраїлю.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. У XX сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років — геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, — це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств — соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила більш як три мільйони українців.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.