Активісти під Посольством РФ у Києві провели акцію до Дня пам'яті жертв Голодоморів

Активісти у суботу до Дня пам'яті жертв Голодоморів провели акцію під стінами Посольства Росії у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, вони наклеїли на огорожу, що оточує посольство РФ, плакати різного розміру із надписами “Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимось”.

Основна мета акції, як було раніше анонсовано, - нагадати “дітовбивцям, хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору”.

Участь в акції у Києві, зокрема, взяли представники громадської організації "Об’єднання добровольців".

Акція біля Посольства РФ в Україні. Фото: Багмут Павло/Укрінформ

Окрім Києва, ця акція пройшла також біля усіх дипустанов Росії в Україні — під генеральними консульствами РФ у Львові, Харкові, Одесі.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила більш як три мільйони українців.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.