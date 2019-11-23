Зеленський - про Голодомори: Людство ще не вигадало слів, аби передати біль українців

Президент Володимир Зеленський наголошує, що в українській історії є сторінки, які дуже боляче згадувати, але які неможливо забути.

Про це він заявив під час заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" до Дня пам’яті жертв голодоморів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Людство ще не вигадало слів, аби описати той біль, який пережили українці... Величезний об'єм фактів та доказів все одно не дає ані розуму, ані серцю відповіді на просте питання: За що? Як взагалі може з'явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею - останню крихту надії? Надії, що ти, або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку", - сказав Глава держави.

"Ми – українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути. І не зможемо це пробачити", - наголосив Зеленський.

Під час заходу Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відслужив молебень за загиблими від Голодоморів українцями.

Керівники держави, а також третій Президент Віктор Ющенко з дружиною Катериною взяли участь у церемонії "Свічка вічної пам'яті". До акції долучилися представники усіх регіонів України, в тому числі Автономної Республіки Крим, Севастополя, Донеччини та Луганщини.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила більше трьох мільйонів українців.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.