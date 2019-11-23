І через 80 років після Голодомору агресор заперечує, бреше та маніпулює - Баканов

Через більш як 80 років після трагедії Голодомору ворог продовжує використовувати старі чекістські методи.

Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє офіційний сайт СБУ.

Зазначається, що СБУ долучилася до загальнонаціональної акції з вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років та штучних Голодоморів 1921-1922 та 1946-1947 років.

«Через більше ніж 80 років після трагедії ворог продовжує використовувати старі чекістські методи. В умовах неоголошеної війни агресор за звичкою заперечує, бреше та маніпулює. Інформаційний простір перетворився на ще одне поле бою. Впевнений, що у цьому протистоянні голос правди стане нашою переможною зброєю», ‒ підкреслив Баканов.

Уточнюється, що у день скорботи свічки пам’яті про жертв сталінського режиму загорілись у вікнах будівель СБУ, а керівництво та співробітники спецслужби взяли участь у меморіальних заходах.

“Сплановане вбивство українців голодом є однією з найчорніших та найбільш трагічніших сторінок вітчизняної історії. Тоталітарний комуністичний режим намагався знищити самостійність українських селян насильницькою колективізацією та розкуркуленням, обезкровити непосильними хлібозаготівлями, залякати масовим терором. Не зумівши зламати національний дух, карально-репресивна машина вдалася до свідомого та цілеспрямованого винищення цілого народу. За короткий час Москва заморила голодом щонайменше 4,5 мільйона українців”, - зазначили в СБУ.

Впродовж десятиліть Голодомор замовчувався радянською владою, і будь-які згадки про трагедію були під суворою забороною, а окремі спроби розкрити правду ‒ таврували як «підступи ворога» та «антисовєччину».

Із здобуттям Незалежності “мури радянської брехні впали”, і наразі у вільному доступі знаходиться величезний масив документів про Голодомор, а також триває постійний пошук, систематизація, розсекречення та оприлюднення матеріалів про винищення українців, зазначили у СБУ.

Як повідомлялося, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

День відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.