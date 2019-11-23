Щоб Голодомор ніколи не повторився, маємо зберегти єдність - Данілов

Щоб такі трагедії, як Голодомор, ніколи не повторилися, українцям потрібно зберегти свою єдність, свободу і гідність.

Про це йдеться у зверненні секретаря РНБО Олексія Данілова з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів.

“Голодомор... Ми пам'ятаємо в ім'я майбутнього і усвідомлюємо свою відповідальність за день сьогоднішній. Щоб це ніколи не повторилося, ми маємо зберегти нашу єдність, свободу і гідність. Тоді жодному ворогові не здолати нас, не знищити державний суверенітет”, - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що штучний голод в Україні, організований і спланований радянською владою у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках, - один із найжахливіших злочинів в історії людства, який не має строку давності.

“Голодомор 1932-1933 років, визнаний геноцидом Українського народу, став цілеспрямованим актом масового знищення українців як нації і українського селянства як класу. Злочинні дії радянського тоталітарного режиму завдали непоправного удару по самих коріннях українського народу, його вікових традиціях, духовній культурі й етнічній самобутності, втрати від якого ми відчуваємо навіть сьогодні", - наголосив Данілов.

Він уточнив, що у суботу в оселях українців запалюються свічки як символ душі, як символ пам'яті українців, які загинули під час Голодоморів. "Вічна пам'ять”, - наголосив секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.