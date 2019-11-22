Коржики з тирси і юшка з листя: у столичному метро з'являться плакати про Голодомор

Коржики з тирси і юшка з листя: у столичному метро з'являться плакати про Голодомор

Фото
Укрінформ
Команда Музею Голодомору до Дня пам’яті жертв трагедії створила соціальну рекламу, яка розповідає, чим рятувалися українці під час Великого Голоду.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба музею.

"Її (соціальної реклами - ред.) мета не лише розповісти про способи виживання під час Голодомору, а й змусити кожного зупинитися і усвідомити весь масштаб геноциду українців", - йдеться у повідомленні.

Розроблено серію тематичних постерів, на яких міститься інформація про те, що доводилося вживати у їжу українцям у страшні роки влаштованого тоталірним режимом геноциду, а також міститься заклик долучитися до акції "Засвіти свічку".

"Те, що зображено на плакатах, важко назвати їжею. Щоб вижити, люди вживали в їжу шкіряні ремені й чоботи, юшку з листя дерев й подорожників, коржики із тирси, товчені жолуді", - зазначають організатори.

Зокрема, цитуються слова Олександра Форменка, який у віці 11 років пережив Голодомор: "Навесні 1933 ми з батьком і братом часто ходили в поле ловити мишей і ховрахів. М’ясо впійманих тварин з’їдали, а шкурки мама здавала і могла отримати за них трохи пшона або борошна".

Тематичні плакати будуть розміщені на станціях метро "Хрещатик", "Печерська", "Дорогожичі", "Палац спорту", а також на сітілайтах у Печерському, Шевченківському, Подільському районах Києва. Вони демонструватимуться до кінця листопада.

День пам’яті жертв голодоморів відзначають щороку в четверту суботу листопада.

Читайте також: Голодомор. Про що розповідають пам`ятники-2

Зокрема, о 16:00 23 листопада в Україні буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку».

Фото: Національний музей Голодомору-геноциду

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-