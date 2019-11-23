Голодомор українців є прикладом безглуздої жорстокості влади СРСР — Гончарук

Голодомор 1932-33 років є не лише жахливим злочином проти людяності, а і прикладом безглуздої жорстокості влади СРСР.

Про це написав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"Світла пам’ять тим, хто пройшов через страшні муки Голодомору 1932-1933. Складно в Україні найти родину, чиї бабуся чи дідусь не стали жертвами радянський катів. Цей акт геноциду українців - приклад безглуздої жорстокості влади СРСР. Жахливого злочину проти людяності", - наголосив прем'єр.

Він закликав усіх, де б хто не був, о 16:00 запалити свічки пам’яті мільйонів українців, вбитих Голодомором.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила понад три мільйони українців.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.