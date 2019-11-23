“Життя - найвища цінність”: Разумков звернувся до українців у День пам’яті жертв голодоморів

Щоб такі злочини проти людства, як Голодомор, ніколи не повторювалися, необхідно пам'ятати, що людське життя - це найвища цінність.

Про це йдеться у зверненні голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів.

"Шановні українці! Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, що загинули від голоду у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках", - зазначив Разумков.

Він наголосив, що найбільшою трагедією в історії України став Голодомор 1932-1933 років, який у багатьох країнах світу наразі визнано геноцидом українського народу.

"Людське життя - це найвища цінність, і ми маємо пам’ятати про це, щоб подібні злочини проти людства більше ніколи не повторилися у цивілізованому світі. Вічна пам’ять", - підкреслив спікер ВР.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.