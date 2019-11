«Українці Фінляндії» відзначають 10-річчя

У фінському місті Турку відсвяткували 10-річчя громадської організації «Українці Фінляндії» (Українці Фінляндії / Suomen Ukrainalaiset).

З цієї нагоди відбувся урочистий прийом, йдеться на сторінці Посольства України в Фінляндії та Ісландії у Facebook.

Як повідомляється, захід прикрасила концертна програма за участю талановитих дівчат з гурту «Вертеп» та молодих рок-музикантів, а також українська письменниця Вікторія Мирошник (Viktoriy Miroshnyk), яка представила присутнім свою дитячу книгу “Форестелла та два королівства».

З річницею заснування українську громаду в м. Турку приїхали привітати Тимчасовий повірений у справах України в Фінляндії Ілля Квас, відома фінська письменниця Софі Оксанен, професор університету Турку Карі Ліюхто, представники муніципалітету м.Турку та інших місцевих державних органів, а також численні фінські друзі.

Крім того, з нагоди ювілею товариство “Українці Фінляндії” отримало вітальний лист з Канцелярії Президента Фінляндії, в якому від імені Президента Фінляндії С.Нііністьо українській громаді були висловлені найкращі побажання.

Під час урочистого заходу Ілля Квас привітав товариство з 10-ю річницею, побажав подальшого процвітання, а також подякував за значний внесок у розбудову дружніх зв’язків між українським і фінським народами та активну діяльність, спрямовану на популяризацію українського культурного надбання в Фінляндії.

У свою чергу, голова громади Олена Герасименко подякувала за підтримку Посольству, муніципалітету міста, багаточисельним членам громади, фінським друзям, а також партнерам, що сприяли створенню цього урочистого прийому.

Після концертної програми почесні гості мали можливість скуштувати смачні страви української кухні.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Finland and Iceland у Facebook