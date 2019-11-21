На виставці в Японії демонструють українське національне вбрання

Український національний одяг з 16 регіонів України представлений у Токіо на виставці у коледжі моди «Bunka Fashion College».

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Японії у Facebook.

«На виставці представлені 17 самобутніх костюмів з 16 регіонів України, а також рушники з Центральної України з колекції Олени Скрипки», - повідомляється у дописі.

Зазначається, що проєкт реалізується Посольством України в Японії, об’єднанням українців в Японії «Краяни» та коледжем «Bunka Fashion College» за сприяння мистецької асоціації «Японія-Україна».

В українському диппредставництві висловили щиру подяку українській спільноті «Краяни» та Олені Скипці за співпрацю.

Виставка триватиме до 22 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, у Токіо 18-22 листопада проходять виставка українського національного одягу з колекції Олени Скрипки, лекція про українські строї, майстер-класи з вишивки, мотанки, вибійки.

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Фото: Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライーナ大使館 у Facebook