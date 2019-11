Український павільйон на ярмарку в Ханої відвідали більше тисячі гостей

Більше 1 тис. осіб відвідали днями Український павільйон, який працював у рамках щорічного благодійного ярмарку Charity Bazaar 2019 у столиці В’єтнаму.

Про це повідомляє Посольство України у Соціалістичній Республіці В’єтнам на своїй сторінці у Facebook.

«Більше тисячі людей відвідали павільйон України на щорічному благодійному ярмарку Charity Bazaar 2019, що відбувся в Ханої. Захід традиційно організував Міжнародний жіночий клуб Ханоя HIWC, цього року він був проведений вже в 27-й раз», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Український павільйон був оформлений в новому стилі UkraineNOW. Посольство України виступило провідником ідеї про те, що саме цікаве і нове в нашій країні - відбувається саме зараз.

Для найменших гостей павільйону працювала креативна станція. Там збирали різнокольорові вітрячки, робили ляльки-мотанки та просто бавилися. Найщиріші посмішки адресувалися мапі України, де діти й дорослі могли залишити свій яскравий відбиток.

Відвідувачі павільйону активно цікавилися українською кухнею. Черга вибудовувалася за традиційним борщем, смаженим м'ясом, картоплею, маринованими овочами та іншими смаколиками.

Разом з Україною в ярмарку взяли участь посольства Канади, Польщі, США, Великобританії, Ізраїлю та інших країн.

Зібрані під час заходу кошти були передані на потреби дитячих та жіночих благодійних організацій у Ханої.

Читайте також: У Південній Африці відбулася щорічна зустріч української діаспори

Як повідомляв Укрінформ, благодійний ярмарок Charity Bazaar є одним з найбільших доброчинних заходів у північному В’єтнамі. Тут традиційно пропонують смачну їжу та напої з усього світу, безліч розваг для дітей будь-якого віку, чудову музику та якісний шопінг.

Участь в ярмарку взяли близько 30 посольств та міжнародних організацій.

У HIWC зазначали, що очікують на заході понад 10 тис. відвідувачів та учасників і сподіваються зібрати щонайменше 100 тис. доларів США.

Фото: Embassy of Ukraine in the Socialist Republic of Vietnam у Facebook