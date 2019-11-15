У Сегеді відкрилася виставка про Голодомор в Україні

Виставка, яка у фотографіях та документах розповідає про Голодомор в Україні 1932-33 років, триває в угорському Сегеді.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Угорщині.

«Цілеспрямований свідомий геноцид українського народу сталінським режимом був покаранням українців за небажання сприймати радянську владу», - зазначила Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп у своєму виступі на відкритті виставки у середу.

Посол нагадала, що «жертвами Голодомору стали 10 млн. українців, а навесні 1933 року щохвилини гинуло 17, щогодини 1000 і щодня 25 тисяч наших співвітчизників».

«Цей злочин проти українського народу став можливим, бо міжнародне співтовариство мовчало. Метою нинішньої російської агресії теж є прагнення позбавити українців їх самостійного майбутнього, повернувши знову під контроль Москви. Але зараз ми маємо міжнародну підтримку, щоб відновити нашу територіальну цілісність і мир, відстоявши право на вибір шляху розвитку своєї держави», - зауважила Любов Непоп.

Посол подякувала Угорщині за визнання у 2003 році Голодомору геноцидом українського народу та за підтримку санкційного тиску ЄС на РФ за агресію проти України. Керівник українського диппредставництва також нагадала, що минулого року тут у Сегеді було відкрито пам'ятник Голодомору.

Як повідомляється, виставка відкрилася уривком з книги Олеся Волі "Завірюха", угорськомовний переклад якої був виданий цього року Товариством української культури Угорщини за фінансової підтримки МЗС України. У рамках заходу також відбувся концерт-реквієм у виконанні Вікторії Колосової.

Після запалення Свічки пам'яті єпископ області Сегед-Чанад Ласло Кіш-Ріго провів панахиду за жертвами Голодомору.

До учасників заходу звернулися єпископ області Сегед-Чанад Ласло Кіш-Ріго, заступник державного секретаря МЗЕЗС Угорщини Андраш Барані, Почесний генеральний консул України в Сегеді Шандор Ровт та голова Самоврядування українців Сегеда Наталія Шайтош-Запоточна.

Виставка демонструватися протягом двох тижнів у купольному залі Сегедського кафедрального собору.

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Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary у Facebook