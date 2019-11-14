У Дербі відкриють меморіальну дошку на згадку про Голодомор в Україні

В англійському місті Дербі 23 листопада відбудеться панахида за жертвами Голодомору 1932-33 рр. в Україні та офіційне відкриття меморіальної дошки на згадку про цю трагедію.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«21 листопада 2018 року міська рада Дербі офіційно визнала Голодомор актом геноциду. Для увічнення пам’яті й вшанування мільйонів людей, що втратили свої життя під час штучно створеного голоду в 1932-33 роках, Українська громада Дербі встановила мемріальну дошку як постійну згадку про цю жахливу трагедію в історії України. У суботу, 23 листопада, відбудеться панахида з вшанування усіх загиблих під час Голодомору, після якої пройде офіційна церемонія відкриття й освячення меморіальної дошки», - йдеться у повідомленні.

Заходи розпочнуться о 13:30 за адресою: Sir Peter Hilton Memorial Gardens (навпроти будинку міської ради м. Дербі й біля Derby Quad Arts Cinema).

Організатором є Союз українців у Великій Британії, відділ Дербі, який щиро запрошує долучитися до заходів українську громаду м. Дербі та українців з усієї Великої Британії, а також партнерські громадські організації, які підтримують українські ініціативи упродовж багатьох років.