Кримськотатарська діаспора закликала світ припинити російську окупацію Криму

Кримськотатарська діаспора виступила із закликом до світової спільноти щодо припинення окупації Кримського півострова з боку РФ.

Відповідний заклик містить резолюція, прийнята учасниками зустрічі 43 кримськотатарських об’єднань та трьох фондів, яка пройшла в Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми – представники кримськотатарського народу, змушені емігрувати з Криму, ніколи не визнаємо його незаконну окупацію Росією у 2014 році…. Вкотре нагадуємо світові, що, аби покласти край порушенням прав людини, діям на кшталт депортації нашого лідера і всесвітньо відомого борця за права людини Мустафи Джемілєва та десятків інших людей, необхідно припинити окупацію Криму», - йдеться в резолюції.

Також у документі є нагадування про порушення прав людини в Криму, що здійснюються окупаційною владою, зокрема вбивства, викрадення, засудження представників кримськотатарської спільноти на півострові.

Читайте також: Школа українознавства в Каліфорнії допомагає зберігати та передавати мову і культуру

Як відомо, у Києві 27 жовтня відбулася зустріч Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і членів Меджлісу кримськотатарського народу з депутатами та активом політичної партії Нідерландів "Демократи 66".

Як повідомляв портал Крим.Реалії з посиланням на члена Меджлісу Гаяну Юксель, під час зустрічі, зокрема, обговорювалася загальна ситуація в Криму, можлива стратегія і кроки для повернення Криму, перспектива / прогноз стану кримськотатарського народу в майбутні роки, питання кримськотатарської діаспори у світі, взаємодії та лобі кримської проблеми в європейських та інших міжнародних організаціях.

Фото: Nedim Ergün Kırımlı