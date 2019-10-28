Школа українознавства в Каліфорнії допомагає зберігати та передавати мову і культуру

Українську мову, культуру і традиції вивчають учні школи українознавства, як працює у Сан-Франциcко завдяки зусиллям громади і церкви.

Про заклад розповідається в сюжеті Голосу Америки.

Школа була заснована у 2014 році зусиллями громади і за підтримки церкви, зазначив її директор Андрій Шегера. «Школа, можна сказати, унікальна, бо всі організаційні справи відбувалися колективно. Ініціатива пішла від церковної управи і від самої громади. Пізніше долучалися батьки, які привели до школи дітей: хтось із них викладав, хтось готував обіди тощо», - розповів Шегера.

У школі викладають українську мову та літературу, історію та біблійні уроки, є заняття зі сценічного мистецтва і культури.

Загалом тут працює 12 вчителів, більшість з них мають педагогічну освіту.

Православна церква св. Михаїла (Сан-Франциско) надає приміщення школі на безкоштовній основі. «Ми турбуємося про те, щоб діти не забули своє коріння, щоб вони пам’ятали, звідки вони родом, тому школа відкрита для всіх, незалежно від парафії», - зазначив настоятель церкви о.Георгій.

Плата за навчання, яку батьки називають радше символічною, йде на зарплату вчителям та на утримання школи.

Окрім занять, українська школа організовує літні табори і свята для дітей.

Як зазначається, у США приблизно 40 шкіл українознавства, де, завдяки зусиллям батьків та вчителів, малеча раз на тиждень вивчає мову, історію та традиції України.

Фото: Ukrainian School of San Francisco / Українська Школа Сан-Франциско у Facebook

Відео: Голос Америки