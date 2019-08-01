Українку в Аргентині відзначили за поширення української культури і мови

В Буенос-Айресі відзначили українку Марію Литвин за довголітню працю з поширення української мови і культури в країні.

Про це йдеться на сторінці Української центральної репрезентації в Аргентинській республіці у Facebook.

Марію Литвин (ліворуч) іта Ірину Березовську (праворуч) відзначили в Буенос-Айресі за їхню довголітню працю в Аргентині

«Цього року як представницю української громади в Аргентині було відзначено Марію Литвин за довгу й плідню працю у галузі поширення української культури та української справи серед аргентинського суспільства й навчання української мови молодого покоління», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пані Марія є активною членкинею українського Пласту, Союзу українок Аргентини та Інституту української культури і освіти ім. Патріарха Йосифа Сліпого.

Відзначення Марії Литвин відбулося у вівторок, 23 липня 2019 pоку в салоні Сан-Мартін Палацу законодавчої влади міста Буенос-Айрес під час заходу "Жінки світу: минуле, сучасне і майбутнє Батьківщини", який організувала жіноча підкомісія Аргентинської федерації іноземних громад.

Також під час заходу було відзначено українську балерину Ірину Березовську за довго працю в навчанню українських національних танців.

В Українській центральній репрезентації в Аргентині висловили свої щирі привітання та вдячність Марії Литвин та Ірині Березовські за безупинну працю в українській громаді в Аргентині.

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Як повідомляв Укрінформ, професійну танцюристку і співкерівницю Фольклорного українського балету «Просвіта» в Аргентині Ірину Березовську, яка має українське коріння, відзначили в Буенос-Айресі за її працю. Зазначається, що Ірина Березовська разом із Сергієм Яремком є художніми керівниками фольклорного українського балету «Просвіта» в Аргентині.

Як повідомив Укрінформу пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав’єр Апонюк Савич, Ірина Березовська народилася в Аргентині. Свого часу вона була балериною в Театрі Колон (Teatro Colón) в Буенос-Айресі - одному з найвідоміших оперних театрів у світі.

Фото: сторінка Representación Central Ucrania en la República Argentina у Facebook