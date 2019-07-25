В Аргентині відзначили видатну балерину українського походження

Професійну танцюристку і співкерівницю Фольклорного українського балету «Просвіта» в Аргентині Ірину Березовську, яка має українське коріння, відзначили в Буенос-Айресі за її працю.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

«У вівторок, 23 липня, просвітянська родина була присутня на заході "Жінки світу: минуле, сьогодення і майбутнє Батьківщини". Ця подія була організована законодавчим органом міста Буенос-Айрес і проходила у залі Сан-Мартін Палацу законодавчої влади у центрі міста. На ній були відзначені жінки за свою працю і лідерство, а серед визнаних була Ірина Березовська - професійна танцюристка, людина, захоплена українським танцем і вихователька декількох поколінь танцюристів в нашому товаристві», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ірина Березовська разом із Сергієм Яремком є художніми керівниками фольклорного українського балету «Просвіта» в Аргентині.

«Ми вітаємо пані Ірину з цієї нагоди і бажаємо їй ще багато років плідної праці, поєднуючи два захоплення - танець та Україну!», - йдеться у дописі.

Як відомо, фольклорні ансамблі є найбільш популярним виявом української культури серед аргентинського суспільства. В Аргентині було зареєстровано 20 українських фольклорних ансамблів, з них 12 - під керівництвом УКТ«Просвіта».

У підпорядкуванні «Просвіти» знаходиться, зокрема, і фольклорний український балет «Просвіта», до складу якого входять понад 60 молодих танцюристів і музикантів, переважно нащадків українців. Колектив балету постійно виступає з концертами в Буенос-Айресі, різних провінціях Аргентини та за кордоном (Бразилія, Уругвай, Парагвай), беруть участь у танцювальних конкурсах. У 2001 р. балет відвідав з гастролями ряд міст України.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz