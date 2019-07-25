В Аргентині відзначили видатну балерину українського походження
Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.
Зазначається, що Ірина Березовська разом із Сергієм Яремком є художніми керівниками фольклорного українського балету «Просвіта» в Аргентині.
«Ми вітаємо пані Ірину з цієї нагоди і бажаємо їй ще багато років плідної праці, поєднуючи два захоплення - танець та Україну!», - йдеться у дописі.
Як відомо, фольклорні ансамблі є найбільш популярним виявом української культури серед аргентинського суспільства. В Аргентині було зареєстровано 20 українських фольклорних ансамблів, з них 12 - під керівництвом УКТ«Просвіта».
У підпорядкуванні «Просвіти» знаходиться, зокрема, і фольклорний український балет «Просвіта», до складу якого входять понад 60 молодих танцюристів і музикантів, переважно нащадків українців. Колектив балету постійно виступає з концертами в Буенос-Айресі, різних провінціях Аргентини та за кордоном (Бразилія, Уругвай, Парагвай), беруть участь у танцювальних конкурсах. У 2001 р. балет відвідав з гастролями ряд міст України.
Фото: Javier Aponiuk Sawicz