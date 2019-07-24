СКУ зафіксував численні приклади російської дезінформації про вибори в Україні - Чолій

Міжнародна місія Світового конґресу українців (СКУ) зі спостереження за виборами 2019 року в Україні під час парламентських виборів помітила різні дезінформаційні наративи, котрі розповсюджувались у соцмережах поза межами України.

Про це на брифінгу повідомив голова Місії СКУ Євген Чолій, презентуючи попередній звіт Місії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На підставі свого дострокового медіамоніторингу та аналізу Місія СКУ підтверджує розповсюдженість дезінформації про парламентські вибори в Україні та Україну загалом", - розповів він.

Також Чолій уточнив, що Місія СКУ зафіксувала численні приклади російської дезінформації про Україну та її виборчі процеси в іноземних медіа. "Місія СКУ помітила різні дезінформаційні наративи під час парламентських виборів в Україні, котрі розповсюджувались різними мовами через традиційні ЗМІ та соціальні медіа поза межами України", - зазначив голова Місії.

Як пояснив Чолій, медіамоніторинг проходить у два етапи. Спочатку медіаспостерігачі надсилають базову інформацію про сумнівні новини та аналітику з елементами дезінформації. На другому етапі команда експертів аналізує цю інформацію та готує висновки.

"Довгострокові спостерігачі здійснюють медіамоніторинг на наявність будь-яких фактів дезінформації двадцятьма мовами", - зазначив голова місії.

Він також розповів, що до Місії зі спостереження за позачерговими парламентськими виборами в Україні входили 142 короткотермінові спостерігачі СКУ та 32 спостерігачі від Українського конґресового комітету Америки (УККА) з 30 держав. Місія СКУ також мобілізувала 125 довгострокових спостерігачів з 28 країн.

Чолій наголосив, що за 8 тижнів Місія СКУ у заключному звіті презентуватиме усі свої висновки після медіамоніторингу.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За даними опрацювання ЦВК 99,43% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі партія “Слуга народу” отримує 43,17% голосів. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,01%, "Батьківщина" – 8,18%,"Європейська солідарність" – 8,11%, ВО "Голос" – 5,83%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день з дня голосування.