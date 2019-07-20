В Оттаві розпочався український фестиваль

У столиці Канади розпочався триденний фестиваль української культури.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, цього року такий фестиваль пройде вп'яте.

Для участі у ньому до столиці країни зібралося кількасот різноманітних виконавців з Канади та інших країн. Хедлайнерами заходу стануть Василь Попадюк зі своїм гуртом Papa Duke Band, а також Mad Heads CA.

Присутні можуть не лише насолодитися українськими піснями й танцями, а й обрати подарунок серед численних сувенірів та скуштувати національну кухню. Окрім цього, відвідувачі мають змогу безкоштовно спробувати себе у різноманітних стародавніх ремеслах, серед яких вишивка, бісероплетіння, писанкарство та інші.

Як і у попередні роки, основне святкування відбувається на території греко-католицької української церкви Оттави.

Офіційний Київ під час церемонії відкриття представляв посол України в Канаді Андрій Шевченко. Зі сцени прозвучали також звернення від федеральної, провінційної та місцевої влади, а також парламентської опозиції.

Фото: Раідіо Свобода