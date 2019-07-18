Канада вимагає відповідальності для винуватців трагедії МН-17

Канада підтримує Міжнародну спільну слідчу групу та вимагає притягнення до відповідальності організаторів та виконавців збиття літака рейсу МН-17.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“5 років тому на літак Малазійських авіаліній рейсу МН-17 був скоєний жахливий напад, що забрав життя 298 осіб, у тому числі одного канадця. Сьогодні ми згадуємо жертв та підтверджуємо нашу підтримку Міжнародної спільної слідчої групи. Відповідальні за це повинні бути притягненими до відповідальності”, - заявили у канадському МЗС.

Як повідомлялося, 17 липня 2014 року пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири й 15 членів екіпажу загинули.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську (РФ).