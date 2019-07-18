Рішення Генпрокуратури РФ щодо СКУ має за мету відмежувати від нас українську діаспору в Росії - Чолій
Про це сказав на брифінгу 18 липня голова Міжнародної місії СКУ Євген Чолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Це рішення становить значну проблему для наших організацій і людей, які співпрацюють зі Світовим конґресом українців в Російській Федерації, оскільки така співпраця може потягнути юридичну відповідальність і включати штрафи, конфіскацію майна і навіть ув’язнення. Тому ми думаємо, що таке рішення було ухвалене Російською Федерацією, щоб відмежувати Світовий конґрес українців від своїх складових організацій в Російській Федерації і подальшу співпрацю між нашою світовою надбудовою і українською діаспорою в Російській Федерації, яка, мабуть, найбільше потребує підтримки і співпраці зі світовим українством”, - підкреслив Чолій.
Водночас голова Міжнародної місії СКУ зазначив, що Світовий конґрес українців займається громадською діяльністю.
“СКУ фактично займається такою діяльністю, як підтримка Української греко-католицької церкви — щоб вона одержала патріарший статус. Ми підтримували заходи щодо надання томоса Українській православній церкві. Ми підтримуємо європейську і євроатлантичну інтеграцію України. Ми захищаємо права українців, де б вони не жили. І ми вважаємо, що це є праця демократичної неурядової організації. І тому нас дивує, що якась країна може вважати таку працю, де ми втілюємо європейські вартості, як загрозу якомусь режиму”, - сказав Чолій.