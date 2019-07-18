Рішення Генпрокуратури РФ щодо СКУ має за мету відмежувати від нас українську діаспору в Росії - Чолій

Генеральна прокуратура Російської Федерації 11 липня 2019 року визнала Світовий конґрес українців (СКУ) як небажану організацію, яка становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації. Це рішення має за мету покласти край співпраці СКУ з українською діаспорою в Росії.

Про це сказав на брифінгу 18 липня голова Міжнародної місії СКУ Євген Чолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це рішення становить значну проблему для наших організацій і людей, які співпрацюють зі Світовим конґресом українців в Російській Федерації, оскільки така співпраця може потягнути юридичну відповідальність і включати штрафи, конфіскацію майна і навіть ув’язнення. Тому ми думаємо, що таке рішення було ухвалене Російською Федерацією, щоб відмежувати Світовий конґрес українців від своїх складових організацій в Російській Федерації і подальшу співпрацю між нашою світовою надбудовою і українською діаспорою в Російській Федерації, яка, мабуть, найбільше потребує підтримки і співпраці зі світовим українством”, - підкреслив Чолій.

Читайте також: СКУ закликає міжнародну спільноту покарати винних у загибелі рейсу МН17

Водночас голова Міжнародної місії СКУ зазначив, що Світовий конґрес українців займається громадською діяльністю.

“СКУ фактично займається такою діяльністю, як підтримка Української греко-католицької церкви — щоб вона одержала патріарший статус. Ми підтримували заходи щодо надання томоса Українській православній церкві. Ми підтримуємо європейську і євроатлантичну інтеграцію України. Ми захищаємо права українців, де б вони не жили. І ми вважаємо, що це є праця демократичної неурядової організації. І тому нас дивує, що якась країна може вважати таку працю, де ми втілюємо європейські вартості, як загрозу якомусь режиму”, - сказав Чолій.