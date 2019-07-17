СКУ закликає міжнародну спільноту покарати винних у загибелі рейсу МН17

Світовий конґрес українців (СКУ) закликає міжнародну спільноту притягти до кримінальної відповідальності винних у загибелі пасажирів рейсу МН17 компанії «Малайзійські авіалінії», збитого російським зенітно-ракетним комплексом "Бук" в зоні воєнних дій на сході України .

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті СКУ заяві з нагоди 5-ї річниці трагедії.

“Ми закликаємо міжнародне співтовариство притягти до відповідальності убивць пасажирів рейсу MH17, а також їхніх кремлівських керівників. Високі російські політичні і військові начальники, які дали розпорядження збити МН17, повинні постати перед кримінальною відповідальністю, а Російська Федерація мусить бути засуджена», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Він додав, що Світовий конґрес українців і світова українська спільнота стоять разом з сім'ями і друзями жертв катастрофи МН17 в пам'яті й солідарності в п'яту річницю цього акту тероризму, оскільки очікування справедливості триває. «Нехай же пам'ять про ці жертви буде вічною, а така трагедія ніколи не повториться”, - йдеться у заяві.

Зауважується, що протягом останніх 5 років Російська Федерація покриває злочинців, відповідальних за загибель 17 липня 2014 р. 298 невинних людей рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній». Але, попри наполегливі зусилля Кремля дискредитувати висновки Спільної слідчої групи, завданням якої є встановити причину катастрофи, переконливі свідчення підтверджують, що провина за цей злочин лежить на Російській Федерації.

“Це жахливо, що в п'яту річницю злочинного акту тероризму проти невинних людей Росія і далі заперечує свою відповідальність за цю трагедію. Кремлівські політтехнологи продовжують гарячу дезінформаційну кампанію, щоб посіяти сумніви щодо обґрунтованості висновків, намагаючись перекласти провину на Україну та її владу”, - заявив Павло Ґрод.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на Сході України 17 липня 2014 року.

На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. За кількістю жертв ця авіатроща стала найбільшою в історії України.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.