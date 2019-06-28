Українська діаспора допомагатиме Канаді боротися з кремлівськими фейками

“У той час, як уряд Канади запроваджує нову систему кібернетичного захисту, Конгрес продовжуватиме виступати за надання адекватної відповіді на російські кібернапади на наші демократичні й державні інститути. Кількість та складність цих атак, вірогідно, зростатиме із наближенням виборів цього року”, - зазначається у документі.

В українській організації наголосили, що не послаблятимуть зусиль із викриття російських фейків. “КУК й надалі працюватиме з українськими та канадськими установами, дослідницькими центрами й іншими організаціями, що займаються боротьбою з дезінформацією, а також виявленням у новинах фейків й пропаганди”, - стверджується у рекомендаціях.

У чинному державному кошторисі Канади передбачено майже 145 млн дол. протягом п’яти років на зміцнення кібербезпеки критичної інфраструктури країни й посилення демократичних інститутів.

Парламентські вибори заплановані у Канаді на 21 жовтня цього року.