Україна, кібербезпека й Паризька угода: що обговорюють на саміті G20

Лідери кількох європейських держав та глава уряду Канади в рамках саміту Великої двадцятки обговорили геополітичне становище України.

Про це розповіли у Офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лідери поділилися думками стосовно ряду геополітичних викликів, у тому числі суверенітету й безпеки України, а також шкідливої кібернетичної діяльності держав”, - заявили у Трюдо.

Серед інших важливих тем обговорені були також пріоритети майбутньої співпраці у рамках G20, особливо важливість міждержавного партнерства у питанні підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку й ключових інститутів, що сприяють цьому, в тому числі ВТО.

“Прем’єр-міністр та його європейські колеги підтвердили свою відданість Паризькій угоді та визнали потребу у єдності членів G20 та необхідність вчинення кліматичних дій, зокрема щодо змін клімату та захисту океанів”, - зауважили в Офісі канадського прем’єра.

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Зазначимо, що серед учасників перемовин в Осаці, окрім Джастіна Трюдо, були президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, глава уряду Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез, президент Європейської Ради Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.