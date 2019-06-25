У Трампа підтвердили намір обговорити Україну на зустрічі з Путіним
Укрінформ
Трамп планує зустрітися з Путіним наприкінці цього тижня в Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.
Про це повідомив під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Очікується, що розмова буде зосереджена, насамперед, на питаннях регіональної безпеки, в тому числі (ситуації – ред.) в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході",- зазначив представник адміністрації.
Крім того, як поінформував чиновник, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також "поліпшення" двосторонніх відносин.
Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір провести розширену зустріч з Володимиром Путіним під час саміту G20, запланованого на 28-29 червня в японському місті Осака.