У Трампа підтвердили намір обговорити Україну на зустрічі з Путіним

Трамп планує зустрітися з Путіним наприкінці цього тижня в Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.

Про це повідомив під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Очікується, що розмова буде зосереджена, насамперед, на питаннях регіональної безпеки, в тому числі (ситуації – ред.) в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході",- зазначив представник адміністрації.

Крім того, як поінформував чиновник, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також "поліпшення" двосторонніх відносин.

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Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір провести розширену зустріч з Володимиром Путіним під час саміту G20, запланованого на 28-29 червня в японському місті Осака.