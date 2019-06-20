Трамп зустрінеться з лідерами Росії та Китаю на саміті G20

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я хочу порозумітися з Росією і думаю, що так і буде. Я хочу порозумітися з Китаєм і думаю, що так і буде. Я буду зустрічатися з ними обома наступного тижня в Японії на G20", − заявив американський лідер.

Він також зазначив, що погіршення відносин між США і Росією посприяла "полювання на відьом", маючи на увазі розслідування втручання РФ в американські вибори.

"У нас будуть хороші відносини з Росією, і у нас будуть хороші відносини з Китаєм. Це дуже важливо", − підкреслив Трамп.

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Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Росії і США як мінімум зможуть переговорити на саміті Великої двадцятки в японській Осаці.

Нагадаємо: перша зустріч Путіна і Трампа відбулася на полях саміту G20 в Гамбурзі на початку липня 2017 року. Вона тривала понад дві годинb замість запланованих тридцяти хвилин. Друга зустріч президентів відбулась в Гельсінкі в липні 2018 року. Путін і Трамп спілкувалися тет-а-тет понад дві години, а пізніше взяли участь у переговорах у розширеному складі.