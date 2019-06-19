Нідерланди знову закликали Росію до співпраці у справі MH17

Нідерланди вкотре закликали Росію, за допомогою дипломатичних каналів, співпрацювати в розслідуванні катастрофи MH17.

Посольство Нідерландів в Москві передало відповідне звернення, повідомляє NOS.

“Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосив, що уряд вдається до таких кроків виключно на прохання Генеральної прокуратури, щоб запобігти ролі політичних мотивів: "Це не політичний процес", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Нідерландів не вдавався в подробиці, про які саме кроки йдеться. Відповідаючи на питання, чи говорив він про це з президентом Путіним, Рютте відповів, що мав таку розмову не раз.

"Якщо це буде корисним у цьому процесі, я зроблю це знову…", - сказав Рютте.

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У своєму Twitter він також подякував Спільній слідчій групі за багаторічну роботу, яку вони роблять, щоб докопатися до істини.

“У процесі, який триває вже п'ять років, був зроблений ще один важливий крок, щоб крок за кроком дістатися до істини, і зробити судовий розгляд можливим”, - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.